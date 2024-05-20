Поезд зацепил и протащил упавшего на ж/д пути пассажира в Петербурге

Пассажир упал между платформой и поездом во время посадки в вагон, об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. Происшествие произошло на Московском вокзале в Санкт Петербурге.

«Подняться на перрон он не смог, поезд в движении зацепил его и протащил за составом несколько метров», - уточняет прокуратура.

Мужчину госпитализировали в Мариинскую больницу. Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по факту травмирования мужчины на Московском вокзале. Ведомство проверит соблюдение требованиям безопасности, а также обстоятельства происшествия. На данный момент движение поездов осуществляется в штатном режиме.