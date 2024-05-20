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Шесть человек пострадали при атаке ВСУ в Запорожской области

Пострадавшие доставлены в больницу.
Мария Зайцева 2024-05-20 13:41:01
© Фото: BalitskyEV, Telegram

Шесть человек были ранены при украинской атаке на Васильевку и Васильевский район в Запорожской области. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий с ссылкой на Министерство здравоохранения в своем официальном Telegram-канале.

У пострадавших обнаружены осколочные ранения разной степени тяжести, их госпитализировали и оказывают всю необходимую помощь.

На местах обстрелов работают оперативные службы. Губернатор предупредил, что угроза повторных ударов сохраняется.

#в стране и мире #ВСУ #Обстрел #пострадавшие #запорожская область
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