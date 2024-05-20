Шесть человек пострадали при атаке ВСУ в Запорожской области

Шесть человек были ранены при украинской атаке на Васильевку и Васильевский район в Запорожской области. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий с ссылкой на Министерство здравоохранения в своем официальном Telegram-канале.

У пострадавших обнаружены осколочные ранения разной степени тяжести, их госпитализировали и оказывают всю необходимую помощь.

На местах обстрелов работают оперативные службы. Губернатор предупредил, что угроза повторных ударов сохраняется.