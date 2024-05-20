При атаке ВСУ на поселок в ЛНР ракетами SCALP-EG пострадали пять человек

В результате обстрела французскими ракетами SCALP-EG поселка Юбилейный в Луганской Народной Республике начался сильный пожар в жилом доме. Об этом сообщает глава ЛНР Леонид Пасечник в своем официальном Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадали пять человек, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

При атаке десятки домов были посечены осколками, взрывной волной выбило стекла. На месте работают сотрудники МЧС и СК, администрация Луганска проведет оценку ущерба.