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Визит аравийского кронпринца в Японию отложен из-за болезни короля

Врачи обнаружили у монарха воспаление легких.
Глеб Владовский 2024-05-20 09:44:29
© Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress

Визит в Японию наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салман Аль Сауда экстренно отложен. Об этом сообщили в японском МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что кронпринц должен был прибыть в страну с официальным визитом с 20 по 23 мая.

«Ночью 19 мая правительство Саудовской Аравии информировало правительство Японии, что визит принца Мухаммеда будет вынужденно отложен из-за состояния здоровья хранителя двух исламских святынь, его величества короля Салмана бен Абдулазиза Аль Сауда», - цитирует сообщение РИА Новости.

По данным агентства, у находящегося на обследовании в Джидде монарха врачи обнаружили воспаление лёгких.

#в стране и мире #Япония #Саудовская Аравия #принц Мухаммед
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