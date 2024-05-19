На РЛС «Дон-2Н» появились посты с охотничьими и антидроновыми ружьями

Военнослужащие самой мощной в РФ радиолокационной станции «Дон-2Н» прошли дополнительную подготовку по противовоздушной обороне. Теперь большинство из них умеет работать на ЗРПК «Панцирь», а вокруг самой РЛС расставлены посты с антидроновыми и охотничьими ружьями. Об этом в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда» рассказал начальник командного пункта РЛС «Дон-2Н» Владимир Зверев.

«Определенная категория военнослужащих прошла переподготовку на боевую машину “Панцирь”. То есть “прошники” теперь стали еще и “пвошниками”», - заявил он.

Также Зверев отметил, что военнослужащие с ружьями - лишь малый элемент всей системы защиты объекта, и станция «Дон-2Н» также находится под прикрытием зенитно-ракетных средств и комплексов радиоэлектронной борьбы.

Смотрите выпуск программы «Военная приемка. Командный пункт системы ПРО» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. В этой программе вы увидите работу суперсекретного командного пункта противоракетной обороны, расположенного внутри самой мощной РЛС страны «Дон-2Н».