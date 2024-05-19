Средства ПВО уничтожили девять ракет ATACMS над Крымом. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что за прошедшую ночь ВС РФ пресекли ряд попыток Украины атаковать объекты на территории нашей страны. Боевики использовали американские оперативно-тактические ракеты и беспилотники.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили девять ракет и один дрон над территорией Крыма, рассказали в МО РФ.

Кроме того, еще три дрона наши бойцы уничтожили над Белгородской областью. Также 57 БПЛА удалось уничтожить и перехватить над Краснодарским краем.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.