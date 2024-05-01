За ночь средства ПВО сбили 6 украинских беспилотников

Минувшей ночью российские военные пресекли очередные попытки украинских националистов совершить террористическую атаку при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 6 вражеских БПЛА. Три беспилотника сбили в Воронежской области.

Еще по одному аппарату перехватили в Белгородской, Курской и Рязанской областях. Для атаки боевики использовали БПЛА самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.