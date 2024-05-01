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За ночь средства ПВО сбили 6 украинских беспилотников

БПЛА уничтожили и перехватили в Белгородской, Воронежской, Курской и Рязанской областях.
2024-05-01 10:00:13
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минувшей ночью российские военные пресекли очередные попытки украинских националистов совершить террористическую атаку при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 6 вражеских БПЛА. Три беспилотника сбили в Воронежской области.

Еще по одному аппарату перехватили в Белгородской, Курской и Рязанской областях. Для атаки боевики использовали БПЛА самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#в стране и мире #Минобороны России #пво #бпла #беспилотники #МО РФ #атака
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