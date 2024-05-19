Бастрыкин поручил разобраться с обвинениями Киева против Бортникова

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным дать правовую оценку заочному предъявлению обвинений со стороны Киева в адрес директора ФСБ Александра Бортникова и главы Росгвардии Виктора Золотова.

Незаконные обвинения были выдвинуты Государственным бюро расследований Украины. Аналогичные «получили» восемнадцать высокопоставленных российских офицеров.

«Глава СК России поручил дать правовую оценку фактам незаконного уголовного преследования высокопоставленных российских чиновников», - говорится в заявлении Следственного комитета.

Теперь Следственному комитету предстоит провести расследование уголовного дела, в рамках которого будут установлены конкретные должностные лица, принявшие незаконные решения в отношении граждан Российской Федерации.