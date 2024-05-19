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Хуситы атаковали танкер, направлявшийся в КНР после его остановки в РФ

По данным CENTCOM, удар противокорабельной баллистической ракетой вызвал заполнение отсеков водой из-за чего судно потеряло управление. Отмечается, что никто из членов экипажа не пострадал.
Ирина Егорова 2024-05-19 02:25:15
© Фото: Nils Kramerimage, BROKER.com, Global Look Press

Центральное командование ВС США заявляло об атаке йеменскими хуситами «Ансар Аллах» нефтяного танкера M/T Wind, который якобы направлялся в Китай после остановки в России. Инцидент произошел в Красном море ночью 18 мая.

«Удар противокорабельной баллистической ракетой вызвал заполнение отсеков водой, в результате чего было потеряно движение и управление», - заявило  центральное командование ВС США в Х.

По информации CENTCOM, пострадавших среди членов экипажа нет. Команда судна восстановила управление и возобновила движение. Танкер шел под флагом Панамы, а принадлежал и управлялся греческим оператором.

Йеменские хуситы предупредили, что будут атаковать связанные с Израилем корабли из-за операции в секторе Газа. Ряд судоходных компаний приостановили перевозки через Красное море. Вооруженные силы США и Великобритании наносят ответные удары по объектам военной инфраструктуры хуситов с 12 января. Бьют по радарным и пусковым установкам, складам с вооружением, местам хранения БПЛА. Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан высказал опасения, что американская «игра с огнем» в Йемене может привести к серьезным последствиям для всего Ближнего Востока.

#ракета #сша #Хуситы #танкер #атака #красное море #йеменские хуситы
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