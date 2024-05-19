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В Екатеринбурге пассажирский самолет наехал на работника

Самолет наехал передней стойкой шасси на технического работника, он получил травму ноги и был госпитализирован в больницу.
Елизавета Кондрикова 2024-05-19 15:30:18
© Фото: Ilya Galakhov Global Look Press

Уральская транспортная прокуратура начала проверку после наезда пассажирского самолета на технического работника, который проверял состояние воздушного судна, он получил травму ноги. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«При начале движения на предварительном старте воздушное судно А-320, эксплуатант “Уральские Авиалинии”, вылетающее рейсом Екатеринбург-Бишкек, передней стойкой шасси совершило наезд на техника по выпуску воздушного судна», - говорится в  сообщении в Telegram-канале.

Инцидент произошел утром в воскресенье 19 мая в аэропорту Екатеринбурга «Кольцово», по итогу рейс был отложен на 3 часа 24 минуты. Работника госпитализировали в больницу с травмой ноги, текущее его состояние неизвестно.

По данным Telegram-канала Ural Mash, сотрудник аэропорта подписал документы об исправности судна и должен был дать команду на отправление, однако пилоты не дождались сигнала и начали движение раньше. Всю команду борта отстранили от полета.

#в стране и мире #Екатеринбург #Прокуратура #травма #наезд #аэропорт кольцово
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