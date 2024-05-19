В Екатеринбурге пассажирский самолет наехал на работника

Уральская транспортная прокуратура начала проверку после наезда пассажирского самолета на технического работника, который проверял состояние воздушного судна, он получил травму ноги. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«При начале движения на предварительном старте воздушное судно А-320, эксплуатант “Уральские Авиалинии”, вылетающее рейсом Екатеринбург-Бишкек, передней стойкой шасси совершило наезд на техника по выпуску воздушного судна», - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Инцидент произошел утром в воскресенье 19 мая в аэропорту Екатеринбурга «Кольцово», по итогу рейс был отложен на 3 часа 24 минуты. Работника госпитализировали в больницу с травмой ноги, текущее его состояние неизвестно.

По данным Telegram-канала Ural Mash, сотрудник аэропорта подписал документы об исправности судна и должен был дать команду на отправление, однако пилоты не дождались сигнала и начали движение раньше. Всю команду борта отстранили от полета.