На территории НПЗ в Славянске-на-Кубани упали беспилотники

На территории НПЗ в Славянске-на-Кубани упали дроны, прогремели взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Славянского района Роман Синяговский.

Он уточнил, что в ночь с субботы на воскресенье на территории нефтеперерабатывающего завода рухнули шесть беспилотных летательных аппаратов. Местные СМИ сообщали о мощных взрывах.

По словам Синяговского, звуки взрыва также раздались у старого кладбища и у хутора Трудобеликовский.

Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал, сейчас на месте работают спецслужбы.

В группе компаний «Славянск ЭКО» агентству «Интерфакс» заявили, что после атаки дронов минувшей ночью объект приостановил работу. В настоящий момент выясняется, насколько сильный ущерб был принесен предприятию.