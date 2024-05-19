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На территории НПЗ в Славянске-на-Кубани упали беспилотники

Кроме того, взрывы прогремели у старого кладбища и у хутора Трудобеликовский.
Анна Назайкина 2024-05-19 11:00:23
© Фото: Russian Emergencies Ministry, Global Look Press

На территории НПЗ в Славянске-на-Кубани упали дроны, прогремели взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Славянского района Роман Синяговский.

Он уточнил, что в ночь с субботы на воскресенье на территории нефтеперерабатывающего завода рухнули шесть беспилотных летательных аппаратов. Местные СМИ сообщали о мощных взрывах.

По словам Синяговского, звуки взрыва также раздались у старого кладбища и у хутора Трудобеликовский.

Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал, сейчас на месте работают спецслужбы.

В группе компаний «Славянск ЭКО» агентству «Интерфакс» заявили, что после атаки дронов минувшей ночью объект приостановил работу. В настоящий момент выясняется, насколько сильный ущерб был принесен предприятию.

#взрыв #завод #беспилотники #дроны #нпз #Славянск-на-Кубани
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