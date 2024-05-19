В РФ улучшат систему ПРО новыми вооружениями

Следующее поколение российской системы противоракетной обороны будет использовать новые вооружения. Специалисты уже приступили к работе по модернизации. Об этом в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» рассказал главный конструктор командного пункта системы ПРО. Из-за важности его работы, мы не можем называть его имени и показывать его лицо.

«Это все прорабатывается. Мы надеемся, что в ближайшее время вы увидите продолжение нашей системы», - заявил он.

Напомним, что в апреле 2024 года Сергей Шойгу, занимавший в то время пост министра обороны РФ, анонсировал поступление в войска первых образцов ЗРС С-500. Они появятся в двух вариантах: зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны.

Смотрите выпуск программы «Военная приемка. Командный пункт системы ПРО» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. В этой программе вы увидите работу суперсекретного командного пункта противоракетной обороны, расположенного внутри самой мощной РЛС страны «Дон-2Н».