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В РФ улучшат систему ПРО новыми вооружениями

В ближайшее время россияне смогут увидеть, как дальше будет развиваться система защиты от ракет.
Владимир Расходчиков 2024-05-19 10:43:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Следующее поколение российской системы противоракетной обороны будет использовать новые вооружения. Специалисты уже приступили к работе по модернизации. Об этом в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» рассказал главный конструктор командного пункта системы ПРО. Из-за важности его работы, мы не можем называть его имени и показывать его лицо.

«Это все прорабатывается. Мы надеемся, что в ближайшее время вы увидите продолжение нашей системы», - заявил он.

Напомним, что в апреле 2024 года Сергей Шойгу, занимавший в то время пост министра обороны РФ, анонсировал поступление в войска первых образцов ЗРС С-500. Они появятся в двух вариантах: зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны. 

Смотрите выпуск программы «Военная приемка. Командный пункт системы ПРО» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. В этой программе вы увидите работу суперсекретного командного пункта противоракетной обороны, расположенного внутри самой мощной РЛС страны «Дон-2Н».

#ОПК #Военная приемка #Система ПРО #противоракетная оборона
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