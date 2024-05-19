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Автоэксперт Баканов объяснил, как правильно хранить зимнюю резину

По мнению автоэксперта, при хранении автомобильной резины на балконе или в гараже необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей на покрышки.
Ян Брацкий 2024-05-19 09:55:50
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Эксперт Петр Баканов в беседе со «Звездой» рассказал о правилах хранения автомобильной резины. Самое главное правило - выбрать место, чтобы на колеса не падали прямые солнечные лучи. Ультрафиолет разрушает резину, уточнил автоэксперт. Идеальным вариантом будет гараж или шкаф на балконе. Резину предварительно нужно помыть и упаковать в непрозрачный пакет.

«Как хранить резину? Если она на дисках, то ее можно подвесить на крючки. Тогда вся нагрузка пойдет на диск. Но не у всех есть гараж. Поэтому зачастую резину хранят просто плашмя. Делают горочку и одно колесо ставят на другое. Главное, не хранить вертикально, чтобы точка опоры шла на протектор. Это плохой вариант. У вас тогда все колеса на одном месте и нагрузка распределяется неравномерно. Если резина без диска, то действуют те же правила», - поделился Баканов.

Ранее еще один автоэксперт Владимир Сажин напомнил водителям о необходимости менять колеса местами. Когда они лежат в пирамиде друг на друге, то нижняя покрышка испытывает на себе вес остальных трех. Из-за этого может пострадать корд - внутренний невидимый проволочный каркас покрышки. Это может сделать колесо непригодным к использованию или усложнить его балансировку в будущем.

Автоэксперт также напомнил водителям, не имеющим гаражей, о существовании специальных компаний, оказывающих услуги по хранению колес. Однако к их выбору следует подходить ответственно, полагаясь на отзывы других автомобилистов.

#автоэксперт #наш эксклюзив #шиномонтаж #резина
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