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Российские FPV-дроны нанесли свыше 40 ударов по позициям ВСУ

За сутки военнослужащие ВС РФ уничтожили большое количество личного состава и техники украинских боевиков.
2024-05-01 09:31:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Донецком направлении специальной операции подразделения беспилотной авиации 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск при помощи ударных БПЛА каждый день уничтожают националистов. Так, за сутки расчеты FPV-дронов нанесли более 40 ударов по объектам ВСУ.

В результате было уничтожено большое количество личного состава и техники украинских боевиков. Об этом сегодня рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Получив задачу на уничтожение вражеских блиндажей, расчеты БПЛА разведывательных подразделений сразу же выдвинулись в указанный район и запустили ударные дроны.

Операторы быстро вывели беспилотники на цели. Корректировал удар второй номер расчета с помощью дрона-разведчика.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#бпла #ДНР #беспилотники #спецоперация #дроны #атака #удар
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