В Москве пациенту с аневризмой мозга провели операцию без капли крови

Уникальную, бескровную операцию провели столичные нейрохирурги с помощью специального электронного клапана и одного прокола. Диагноз у пациента серьезный: аневризма головного мозга. К операции готовились полгода. Корреспондент «Звезды» пообщалась с врачами и узнала подробности.

Первая в России операция по закрытию аневризмы выполнялась с помощью веб-девайса. Устройство с виду крохотное, но имеет огромное значение для нейрохирургии. Действует по принципу клапана - самостоятельно раскрывается и заполняет новообразование. Кровоизлияние исключено.

Время операции с помощью нового устройства, говорят врачи, сокращается в разы. В данном случае в мозг пациентки пришлось вставлять бы сразу 5 спиралей. Процесс занял бы как минимум час. А так называемый веб-девайс нужен всего один, и длится такая операция 5 минут.

Хирургическое вмешательство проходит в несколько этапов. Сначала через бедро заводят микрокатетер. Никаких разрезов и крови. Один прокол - и тонкая как проволока трубка уже на положенном месте. Тут главное, поясняют врачи, быть максимально, даже ювелирно аккуратным. Несколько неловких движений, и все может закончиться плачевно. Чтобы отточить все движения, специалистам федерального центра мозга понадобилось полгода.

«Конечно, немножко волнуешься. Делаешь это впервые. Потом, конечно, мы будем смелее, будем разные аневризмы уже брать, но для первой операции нам нужно было эту методику опробовать. Когда сделал своими руками - потом все идет совсем по-другому», - сказал руководитель НИЦ эндоваскулярной нейрохирургии Федерального центра мозга Кирилл Орлов.

Аневризма - это «бомба замедленного действия». Разрыв приводит к серьезным осложнениям, в том числе геморрагическому инсульту, повреждению нервной системы или к смерти. По статистике, именно летальный исход фиксируют в 70 процентах случаев. Но при успешном лечении реабилитация занимает всего несколько суток, а впоследствии даже незначительные головные боли пациента не мучают.

Ранее эту операцию провели те же нейрохирурги, причем в прямом эфире. За действиями московских специалистов в рамках международной конференции следили врачи из разных регионов России и Зарубежья.

Светила медицины приехали в федеральный центр мозга, чтобы познакомиться с методами эндоваскулярных – проще говоря, бескровных вмешательств.

«Я в принципе чувствую, как этот инструмент там идет – то есть отсюда я понимаю, что происходит там в голове. Сложность именно этой фистулы заключается в том, что она у нее длительно существовала, и у нее очень выраженные притоки. Здесь мы уже не обойдемся одним катетером», - добавил Орлов.

Эндоваскулярные операции - вершина хирургического мастерства. В федеральном центре мозга работают даже с самыми маленькими пациентами.

Аномалия вены Галена встречается у 1 из 100 тысяч новорожденных – при этой патологии определенные участки мозга лишены питания. Если своевременно не вылечить, ребенок может на всю жизнь остаться инвалидом. Опыт врачей ФМБА оценили профессоры из Китая и Индии.

«Это первый мой приезд сюда, долгое время я ждал этого события, с того момента как меня пригласили...Для нас это возможность поделиться определенными идеями, подходами и выработать какие-то новые методы в лечении наших пациентов», - поделился впечатлениями старший профессор нейровизуализации и интервенционной нейрорадиологии Чираг Ахуджа.

С серьезными вызовами в области медицины московские нейрохирурги справляются не только в столичных клиниках, но и в зоне СВО. Высокотехнологичную помощь получили уже тысячи наших бойцов. И что самое важное, эти операции - своего рода мастер-классы для коллег из ЛДНР. Теперь пациентов не нужно транспортировать в Москву, все вмешательства можно проводить на месте – эвакуация занимает слишком много времени, а счет порой идет на секунды.

«Аневризмы сосудов, которые возникают конкретно после травмы – после попадания осколков. Ранение магистральных сосудов – то есть были уже случаи...мы на нашей базе можем оказывать эту помощь, собственно говоря, чем и занимаемся», - рассказал врач-нейрохирург Вадим Борисенко.

И хотя некоторые методики нейрохирургов кажутся фантастическими, специалисты уверяют: бескровные операции давно стали реальностью. И даже совсем новые способы лечения – как, например, операция с применением веб-девайса – достаточно быстро войдут в ежедневную практику.