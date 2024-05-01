В Китае при обрушении скоростной трассы погибли 19 человек

Сегодня ночью на юге Китая в провинции Гуандун произошло обрушение участка скоростной трассы «Мэйда». Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

Под завалами оказались 18 транспортных средств. По последним данным, в результате происшествия погибли 19 человек. Еще 30 находятся в больнице.

«Обрушившееся дорожное покрытие имеет длину около 17,9 метра», - пишет CCTV.

Отмечается, что на месте ЧС в спасательной операции участвовали более 500 человек. Специалисты сейчас выясняют причину трагедии.