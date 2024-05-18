Полиция Финляндии начала расследование крупнейшей утечки данных

Центральная криминальная полиция Финляндии и полиция Хельсинки начали расследование крупной утечки данных после взлома компьютерной сети города в ночь на 30 апреля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Власти Хельсинки подали в полицию заявление, в котором говорится, что утечка информации была вызвана вмешательством в компьютерную сеть отдела образования города. Полицейские расследуют это дело как компьютерный взлом при отягчающих обстоятельствах.

Злоумышленники получили доступ к именам пользователей и адресам электронной почты учащихся и всего персонала города, а также к личным удостоверениям личности и адресам учащихся, опекунов и персонала отдела образования.

На практике это означает, что взломщики, возможно, добрались до личных удостоверений личности и адресов учащихся, опекунов и персонала отдела образования, а также медсестер, детей, находящихся на их попечении, и их семей.

По разным оценкам, взлом мог затронуть данные от 80 до 120 тысяч человек. Директор по цифровизации Хельсинки Ханну Хейккинен не исключал связь случившегося с Россией, но не привел доказательств своих слов, сообщает РИА Новости. Власти Финляндии назвали взлом, возможно, крупнейшей утечкой данных в муниципальном секторе.