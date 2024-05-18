МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Большой театр эвакуировали из-за ложного срабатывания извещателей

Здание покинули тысяча человек во время спектакля, он будет продолжен, сам театр работает в штатном режиме.
Елизавета Кондрикова 2024-05-18 21:08:10
© Фото: Andrey Arkusha, Global Look Press

В Большом театре во время спектакля сработала ложная сигнализация, тысяча человек были эвакуированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Здание самостоятельно покинули около 1000 человек, информации о пострадавших нет», - сказали в экстренных службах.

Уточняется, что срабатывание пожарных извещателей произошло во время спектакля. На исторической сцене разворачивался балет «Раймонда», он будет продолжен, как и работа театра.

Данных о каких-либо повреждениях на данный момент нет. Точная причина срабатывания сигнализации не называется, при этом никто из посетителей театра о следах возгорания не сообщал.

#Москва #Большой театр #эвакуация #спектакль #ложная сигнализация
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 