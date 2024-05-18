Большой театр эвакуировали из-за ложного срабатывания извещателей

В Большом театре во время спектакля сработала ложная сигнализация, тысяча человек были эвакуированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Здание самостоятельно покинули около 1000 человек, информации о пострадавших нет», - сказали в экстренных службах.

Уточняется, что срабатывание пожарных извещателей произошло во время спектакля. На исторической сцене разворачивался балет «Раймонда», он будет продолжен, как и работа театра.

Данных о каких-либо повреждениях на данный момент нет. Точная причина срабатывания сигнализации не называется, при этом никто из посетителей театра о следах возгорания не сообщал.