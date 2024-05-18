Мужчина из Одессы запустил над Рейхстагом дрон с российским флагом

Мужчина с Украины 9 мая с помощью дрона поднял в воздух российский флаг над зданием Рейхстага в ФРГ, пишет издание Tagesspiegel. Полиция Берлина расследует дело по статье о нарушении закона о воздушном движении. Вокруг Рейхстага действует бесполетная зона радиусом 5,6 км.

Беспилотник пролетел на высоте порядка 20 метров над восточной стороной здания. Кроме флага, на дроне было четыре георгиевские ленты. БПЛА взлетел с площади Фридрих-Эберт-Плац около 11:40.

Сотрудники правоохранительных органов задержали управлявшего беспилотником мужчину. По данным газеты, это 41-летний украинец. Он переехал в Германию из Одессы в 2022 году.

Дрон, флаги и георгиевские ленточки полиция конфисковала. В Берлине 8 и 9 мая была запрещена советская и российская символика и в частности георгиевские ленточки.

Раньше этот человек уже попадал в поле зрения полиции, когда нарисовал букву «Z» на башне бывшего парламента в Потсдаме. Теперь ему грозит штраф или реальный срок.