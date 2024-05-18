Гоночный автомобиль насмерть сбил зрителя на ралли в Ленобласти

В Ленобласти гоночный автомобиль въехал в толпу зрителей на Кубке по ралли, один человек погиб на месте от полученных травм, еще один пострадал, сообщает интернет-издание 47 News.

На видео, публикуемых Telegram-каналах, видно, как одну из машин занесло на повороте, и она врезалась в толпу. Уточняется, что второго человека доставили в больницу, его здоровье неизвестно. Также нет информации о состоянии водителя автомобиля.

Трагедия произошла в Приозерском районе в районе поселка Мельниково. Ралли сразу же остановили по решению районного управления внутренних дел, на месте работает полиция.