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Гоночный автомобиль насмерть сбил зрителя на ралли в Ленобласти

Гонки остановили, на месте работают сотрудники полиции.
Елизавета Кондрикова 2024-05-18 17:44:35
© Фото: Megapolisonline, Telegram © Видео: spb_today, VK

В Ленобласти гоночный автомобиль въехал в толпу зрителей на Кубке по ралли, один человек погиб на месте от полученных травм, еще один пострадал, сообщает интернет-издание 47 News.

На видео, публикуемых Telegram-каналах, видно, как одну из машин занесло на повороте, и она врезалась в толпу. Уточняется, что второго человека доставили в больницу, его здоровье неизвестно. Также нет информации о состоянии водителя автомобиля.

Трагедия произошла в Приозерском районе в районе поселка Мельниково. Ралли сразу же остановили по решению районного управления внутренних дел, на месте работает полиция.

#происшествие #ДТП #Гонки #Ленобласть #кубок по ралли
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