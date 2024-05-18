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В Петербурге упал лифт с ребенком в кабине

Когда лифт стал резко спускаться, мальчик сел на корточки и после остановки кабины смог самостоятельно выбраться, он не пострадал.
Елизавета Кондрикова 2024-05-18 14:58:15
© Фото: Alessandro Bremec, Keystone Press Agency Globallookpress

В Санкт-Петербурге упал лифт с 12-летним ребенком в кабине, мальчик не пострадал, сообщили в городском главке СК РФ. По факту падения будет проведена проверка.

«Вечером 17 мая 2024 года в одном из домов по улице Есенина в Санкт-Петербурге произошло падение лифта в котором находился 12-летний мальчик», - говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

По данным издания «Фонтанка», лифт с ребенком сначала поднялся на 20-ый этаж вместо 14-го, а затем резко стал спускаться. В этот момент мальчик присел на корточки, а когда кабина все-таки остановилась, смог самостоятельно выбраться. Ребенок ехал со своим велосипедом.  

После проведения необходимых следовательских проверок будет принято процессуальное решение, уточнили в СК. Никаких повреждений мальчик не получил.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #СК РФ #лифт #падение лифта
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