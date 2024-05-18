В Магнитогорске загорелся ТЦ, один человек погиб

В Магнитогорске при пожаре в торговом комплексе погибла женщина. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

Возгорание произошло сегодня днем. Изначально огонь охватил магазин на третьем этаже, уточнили в ГУ МЧC по Челябинской области. Впоследствии пожар ликвидировали на площади 500 «квадратов».

Из горящего здания самостоятельно смогли спастись 12 человек. Позже в ТЦ тело женщины нашли без признаков жизни, пишет «360».

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас на месте работают следователи. Им предстоит установить, что стало причиной пожара.