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В Магнитогорске загорелся ТЦ, один человек погиб

Из горящего здания самостоятельно спаслись 12 человек, пожар потушили на площади 500 «квадратов».
Анна Назайкина 2024-05-18 14:16:14
© Фото: МЧС РФ © Видео: МЧС РФ

В Магнитогорске при пожаре в торговом комплексе погибла женщина. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

Возгорание произошло сегодня днем. Изначально огонь охватил магазин на третьем этаже, уточнили в ГУ МЧC по Челябинской области. Впоследствии пожар ликвидировали на площади 500 «квадратов».

Из горящего здания самостоятельно смогли спастись 12 человек. Позже в ТЦ тело женщины нашли без признаков жизни, пишет «360».

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас на месте работают следователи. Им предстоит установить, что стало причиной пожара.

#пожар #Челябинская область #магнитогорск #Трагедия #СК РФ #ТЦ
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