В Челябинске семья похоронила канадца вместо умершего на Кубе отца

Эта дикая история случилась с семьей из Челябинска. Родственники похоронили 51-летнего южноуральца Илью Нероева. И только спустя месяц узнали: в гробу лежал не он.

Семья Нероева сразу заметила неладное: покойный был совсем не похож на их близкого. Но на отпевании священнослужители и ритуальщики успокаивали: так бывает.

«Наш с волосами был. Здесь лежит бритый. Почему, зачем отстригли волосы? Нас убедили, что это абсолютно нормально, что при бальзамировании тело так видоизменяется», - говорит дочь погибшего Анна Нероева.

Илья Нероев отдыхал на Кубе со своей знакомой. Из гостиницы ушел в обменник, планировал сходить на пляж, но так и не вернулся. Позже мужчину нашли уже мертвым. Причиной смерти в документах консульства указывается острый отек легких. Но дочь погибшего Анна уверяет: отец отлично плавал, утонуть на том пляже не мог.

«Когда проводили к телу, его полностью не показали, оно частично было накрыто. Показали только голову и обратно накрыли. Она стала ходить по пляжу и спрашивать туристов: заходил ли человек в воду, что вообще произошло. Туристы не видели, как он в воду заходил», - рассказывает дочь.

А в это время на другом конце планеты планировали похоронить еще одного человека, погибшего тоже на Кубе. Его родственники заплатили за транспортировку 10 тысяч долларов. Но в гробу оказался южноуралец Илья Нероев. Эту новость на CTV News и увидела в интернете Анна. А потом нашла в социальных сетях канадскую семью и связалась с ней.

Семьи обменялись фотографиями. Как выяснилось, Илья Нероев уже несколько недель лежит в канадском морге.

«Знакомая увидела фото, которое прислали из Канады, фото моего отца. На нем - следы побоев. Выбиты зубы и гематомы на теле. И основная причина смерти в документах - острый отек легких. Почему тогда нет зубов? У него было все в порядке», - говорит дочь.

Анна уверена: ее папу на Кубе убили, когда он ходил к банкомату снимать деньги. Только, по ее словам, никто в этом разбираться не стал.

«Я думаю, что Куба специально подменила тела, это было сделано не случайно. Чтобы потянуть время, чтобы у нас на Родине как можно дольше не установили точную причину смерти. Не смогли из-за того, что прошли большие сроки», - говорит она.

Сейчас обе семьи проводят ДНК-экспертизу. Тело канадца планируют эксгумировать и отправить на Родину. А Анна Нероева намерена обратиться в министерство иностранных дел и попросить помощи у российских дипломатов, чтобы разобраться в смерти отца.