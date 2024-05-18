В Москве грабитель в маске дважды ударил по голове сотрудницу банка

Неизвестный в маске ворвался в отделение кредитной организации в Москве и ударил сотрудницу учреждения по голове. Об этом говорится в сообщении столичной прокуратуры.

По данным ведомства, рано утром мужчина зашел в отделение на улице Генерала Кузнецова. Он нанес женщине несколько ударов по голове, а затем получил доступ к кассам.

Злоумышленник ударил пострадавшую дважды, из-за чего у нее пошла кровь, пишет «360». В момент преступления он был в синей куртке.

Сейчас полиция ищет нападавшего. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.