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В Москве грабитель в маске дважды ударил по голове сотрудницу банка

Все произошло рано утром на улице Генерала Кузнецова.
Анна Назайкина 2024-05-18 13:47:00
© Фото: Прокуратура Москвы © Видео: Прокуратура Москвы

Неизвестный в маске ворвался в отделение кредитной организации в Москве и ударил сотрудницу учреждения по голове. Об этом говорится в сообщении столичной прокуратуры.

По данным ведомства, рано утром мужчина зашел в отделение на улице Генерала Кузнецова. Он нанес женщине несколько ударов по голове, а затем получил доступ к кассам.

Злоумышленник ударил пострадавшую дважды, из-за чего у нее пошла кровь, пишет «360». В момент преступления он был в синей куртке.

Сейчас полиция ищет нападавшего. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

#Москва #в стране и мире #пистолет #банк #нападение #грабитель
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