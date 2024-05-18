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В Курской области один человек погиб при атаке беспилотника ВСУ

Еще один человек получил осколочное ранение, позже его доставят в больницу.
Анна Назайкина 2024-05-18 11:43:43
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

ВСУ атаковали беспилотником автомобиль с двумя мирными жителями в Курской области, один человек погиб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона.

Все произошло в населенном пункте Городище Рыльского района. Целью украинских боевиков стала машина местного коммунального предприятия, передает RT.

В результате произошедшего один сотрудник погиб, еще один человек получил осколочное ранение. В настоящий момент ему оказывают помощь медики.

Смирнов уточнил, что пострадавшего впоследствии отправят в Рыльскую центральную районную больницу. Также врио главы региона выразил соболезнования родным и близким жителя деревни, который стал жертвой атаки ВСУ.

#в стране и мире #беспилотник #дрон #Курская область #ВСУ #Трагедия
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