В Курской области один человек погиб при атаке беспилотника ВСУ

ВСУ атаковали беспилотником автомобиль с двумя мирными жителями в Курской области, один человек погиб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона.
Все произошло в населенном пункте Городище Рыльского района. Целью украинских боевиков стала машина местного коммунального предприятия, передает RT.
В результате произошедшего один сотрудник погиб, еще один человек получил осколочное ранение. В настоящий момент ему оказывают помощь медики.
Смирнов уточнил, что пострадавшего впоследствии отправят в Рыльскую центральную районную больницу. Также врио главы региона выразил соболезнования родным и близким жителя деревни, который стал жертвой атаки ВСУ.
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