В Новороссийске горит подстанция, без света остались 26 тысяч жителей

В Новороссийске на подстанции «Кирилловская» произошел пожар, в результате 26 тыс. жителей остались без света. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Из-за того, что на объекте началось возгорание, произошло отключение энергоснабжения. Под подключение попали жители от Васильевки до Абрау-Дюрсо, частично Цемдолина, Приморского и Центрального внутригородского районов, пишет Sputnik.

Кравченко объяснил, что сейчас аварийные службы занимаются восстановлением работы станции. По его словам, свет в скором времени должен вернуться к 20 тыс. жителей.

Он обратил внимание на то, что в Новороссийском внутригородском районе ситуация более сложная. Соответствующие службы сейчас делают все для восстановления энергоснабжения.

Глава города добавил, что причину произошедшего установят позже - после того, как потушат огонь и проведут необходимые мероприятия.