МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Новороссийске горит подстанция, без света остались 26 тысяч жителей

Местные власти пообещали, что в скором времени электроснабжение вернется к 20 тыс. жителей.
Анна Назайкина 2024-05-18 11:15:01
© Фото: kravchenko_glava_nvrsk, Telegram © Видео: kravchenko_glava_nvrsk, Telegram

В Новороссийске на подстанции «Кирилловская» произошел пожар, в результате 26 тыс. жителей остались без света. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Из-за того, что на объекте началось возгорание, произошло отключение энергоснабжения. Под подключение попали жители от Васильевки до Абрау-Дюрсо, частично Цемдолина, Приморского и Центрального внутригородского районов, пишет Sputnik.

Кравченко объяснил, что сейчас аварийные службы занимаются восстановлением работы станции. По его словам, свет в скором времени должен вернуться к 20 тыс. жителей.

Он обратил внимание на то, что в Новороссийском внутригородском районе ситуация более сложная. Соответствующие службы сейчас делают все для восстановления энергоснабжения.

Глава города добавил, что причину произошедшего установят позже - после того, как потушат огонь и проведут необходимые мероприятия.

#пожар #Краснодарский край #происшествие #Новороссийск #ЧП #Возгорание #подстанция
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 