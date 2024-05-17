Штурмовики группировки «Восток» из Бурятии незаметно под покровом ночи подходят к позициям националистов в районе Урожайного. Это передовой опорный пункт врага. Оператор дрона с тепловизором корректирует движение бойцов. В блиндаж полетели гранаты.

Опорник почти взят. Противник посылает запоздалое подкрепление. Наш коптер вовремя засекает боевиков, которые пытаются приблизиться к месту боя.

Видя российскую «птичку», националисты бегут и пытаются залечь. Дрон напугал их одним своим появлением. Через несколько минут по ним был нанесен удар артиллерии. Тем временем опорник зачищен.

«Незнакомая обстановка, темно, ночь была. Там растяжка у них стояла. Когда кинули гранату - она разорвалась. Мы их предупреждали: "Сдавайтесь", несколько раз орали в их сторону. Они стреляли в нас, гранаты кидали. Пришлось их уничтожать, иначе бы они нас уничтожили», - рассказал штурмовик с позывным Наган.

Наши бойцы зачистили опорник, уничтожили четверых боевиков и закрепились на их позициях.

«Мы пытались, кричали, чтобы они сдавались. Но они в ответ нам националистические песни пели. В общем, мы их гранатами закидали. Не до шуток было», - рассказал гранатометчик с позывным Коха.

Штурмовики захватили много трофеев, среди них американские гранаты и пулемет.

А это кадры еще одного успешного штурма там же, на Южно-Донецком направлении. Наша техника стремительно доставляет штурмовое подразделение к окопам неприятеля. Воины из Бурятии - прирожденные охотники, действуют синхронно и молниеносно. Захватывают блиндаж, аж искры летят в прямом смысле.

В ходе этого штурма было взято много пленных. Эти бойцы ВСУ оказались более благоразумными, не стали сопротивляться и выбрали жизнь. Их командир Юрий Дубинин понял, что свои же их бросили на убой, и решил сдаться.

«Ваши штурмовики свою работу делали. Они нас даже не трогали. У нас не отбирали ни телефоны, ни сигареты», - говорит пленный.

Наши штурмовики вместе с пленными украинцами вынуждены были двое суток пережидать на отбитых позициях массированный обстрел ВСУ. Боевики хотели стереть опорник с лица земли, не разбирая, где свой, где чужой.

«Общались - до того, что мы их не считали противниками, а они нас пленными. Они называли - граждане Украины, товарищи украинцы. Не было такого слова "хохол", "укроп"», - рассказал Дубинин.

Украинский командир кардинально поменял свое мнение о Российской армии. Реальность оказалась совсем не такой, что рисует киевский режим и его пропаганда.

«Я пленный, они меня должны ненавидеть, разорвать на куски. Ни один слова не сказал. Кто воды дал, кто чай, кто перекусить дал, бутерброд», - рассказал он.

Юрий Дубинин говорит, что у него теперь напрочь отпало желание воевать. Когда все закончится, он хочет поехать в путешествие по России.