Отделение двух ступеней ракеты «Союз-2.1б» сняли на видео одновременно

При запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военными спутниками Минобороны России отчетливо было видно отделение второй ступени. Они были видны в небе одновременно. Явление очень редкое и стать его свидетелем позволили идеальные погодные северные условия, сообщил журналистам инженер-испытатель Владас Стариченко.

«Сегодня было видно отделение второй ступени. Наша северная красота и северные погодные условия позволили нам увидеть данный элемент полета ракеты-носителя. Такое случается нечасто - на моей памяти это третий раз. Отделение боковых блоков было прекрасно видно», - поделился впечатлениями специалист.

Он отметил, что такое явление называется «северной красотой». Такого вы нигде не увидите, только здесь, добавил Стариченко.

Напомним, что запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военными спутниками Министерства обороны состоялся 17 мая ровно в 00.21 по московскому времени. Пуск осуществлялся с самого северного космодрома Плесецк в Архангельской области. За уникальным явлением наблюдали 50 воспитанников Суворовских училищ и кадетов.