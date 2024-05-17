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Отделение двух ступеней ракеты «Союз-2.1б» сняли на видео одновременно

По словам инженера-испытателя Стариченко, такое случается нечасто. В его практике - это третий случай.
Ирина Егорова 2024-05-17 05:05:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

При запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военными спутниками Минобороны России отчетливо было видно отделение второй ступени. Они были видны в небе одновременно. Явление очень редкое и стать его свидетелем позволили идеальные погодные северные условия, сообщил журналистам инженер-испытатель Владас Стариченко.

«Сегодня было видно отделение второй ступени. Наша северная красота и северные погодные условия позволили нам увидеть данный элемент полета ракеты-носителя. Такое случается нечасто - на моей памяти это третий раз. Отделение боковых блоков было прекрасно видно», - поделился впечатлениями специалист.

Он отметил, что такое явление называется «северной красотой». Такого вы нигде не увидите, только здесь, добавил Стариченко.

Напомним, что запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военными спутниками Министерства обороны состоялся 17 мая ровно в 00.21 по московскому времени. Пуск осуществлялся с самого северного космодрома Плесецк в Архангельской области. За уникальным явлением наблюдали 50 воспитанников Суворовских училищ и кадетов.

#космос #Минобороны РФ #Плесецк #спутники #Ракета-носитель #запуск #инженер #наш эксклюзив #Ракета «Союз-2.1б»
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