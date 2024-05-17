Опубликованы уникальные кадры боя под Урожайным, снятые с БПЛА

В распоряжении «Звезды» оказались уникальные кадры боя в районе Урожайного. Штурмовики группировки «Восток» из Бурятии незаметно в темноте подходят к позициям националистов. Движение бойцов корректирует оператор дрона с тепловизором.

«Да, наблюдаю вот три "карандаша". Все, вылезли, заходят. Смотрите влево, вправо. Осматривайтесь, сейчас норки там будут», - говорит он.

Наши бойцы штурмуют передовой опорный пункт врага. Они бросают в блиндаж гранаты. Противник посылает подкрепление, но наш коптер вовремя засекает боевиков, которые пытаются приблизиться к месту боя.

Националисты замечают российский беспилотник, бегут и пытаются залечь. Через несколько минут по ним был нанесен удар артиллерии.

На видео другого успешного штурма на том же Южно-Донецком направлении наша техника доставляет штурмовое подразделение к окопам неприятеля. Бойцы из Бурятии быстро захватывают блиндаж. В ходе этого боя было взято много пленных.