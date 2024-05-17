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Опубликованы кадры запуска ракеты «Союз-2.1б» с военными спутниками

Ракета выведет на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России.
Ирина Егорова 2024-05-17 04:20:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военными спутниками Министерства обороны России показали на видео с различных ракурсов. Ракета-носитель стартовала ровно в 00.21 по московскому времени. Пуск осуществлялся с самого северного космодрома Плесецк в Архангельской области.

На видео запечатлены по-настоящему огненные кадры взлета - видно как ночное небо озаряется пламенем, ракета поднимается в небо, оставляя за собой облако дыма. Как издалека, так и изблизи запуск выглядит впечатляюще.

Шанс понаблюдать вживую за этим уникальным событием выпал 50 воспитанникам Суворовских училищ и кадетам. Они прилетели в Архангельскую область спецбортом, ранее передавала корреспондент «Звезды»

#космос #Минобороны РФ #Плесецк #ракета #запуск #кадры #Ракета «Союз-2.1б»
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