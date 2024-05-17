Опубликованы кадры запуска ракеты «Союз-2.1б» с военными спутниками

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военными спутниками Министерства обороны России показали на видео с различных ракурсов. Ракета-носитель стартовала ровно в 00.21 по московскому времени. Пуск осуществлялся с самого северного космодрома Плесецк в Архангельской области.

На видео запечатлены по-настоящему огненные кадры взлета - видно как ночное небо озаряется пламенем, ракета поднимается в небо, оставляя за собой облако дыма. Как издалека, так и изблизи запуск выглядит впечатляюще.

Шанс понаблюдать вживую за этим уникальным событием выпал 50 воспитанникам Суворовских училищ и кадетам. Они прилетели в Архангельскую область спецбортом, ранее передавала корреспондент «Звезды»