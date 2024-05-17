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Психолог Латынцева назвала признаки деструктивного поведения у ребенка

Тревожным признаком может быть, например, неряшливость, если ребенок настаивает, что это нормально.
Владимир Рубанов 2024-05-17 03:05:37
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Справиться с деструктивным поведением у подростка легче на самом первом этапе, рассказала радио Sputnik семейный психолог Ольга Латынцева. По мере взросления ребенка сделать это будет труднее.

Родителям нужно обращать внимание на то, что говорит ребенок, рассказала специалист. Например, если он оправдывает воровство из магазинов, высмеивает какие-то серьезные вещи или вдруг проявляет агрессию.

Тревожным признаком может быть, например, неряшливость, если подросток настаивает, что это нормально.

«Есть компании, в которых это принято, и в моей картине мира это не всегда хорошие компании», - объяснила Латынцева.

В группу риска попадают дети, у которых дома не сложились доверительные отношения, кого не пытаются понять и не принимают родители, рассказала семейный психолог. Если подросток считает, что он никому не нужен дома, то он будет искать компанию, где его примут таким, какой он есть.

#дети #семья #психология #подростки #родители #Воспитание #деструктивное поведение
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