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Тело пропавшей 8-летней школьницы нашли в лесополосе под Ростовом

По информации полиции, незадолго до смерти некий мужчина на эвакуаторе посадил ее в свою машину. Его уже задержали.
Ирина Егорова 2024-05-17 23:15:19
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В лесополосе под Ростовом, в станице Ольгинской найдено тело недавно пропавшей школьницы. Об этом рассказала представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, восьмилетняя девочка пропала сегодня днем - она пошла в магазин и не вернулась домой.

«Оперативники быстро установили, что девочку посадил в свою автомашину водитель эвакуатора. Еще через некоторое время тело ребенка обнаружено в лесополосе неподалеку от станицы», - написала Волк в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что подозреваемый в убийстве ребенка уже задержан и доставлен в отдел полиции. На данный момент оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего.

#убийство #Трагедия #девочка #Ирина Волк #Ростов #поиски #школьница #тело #лесополоса
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