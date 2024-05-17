Тело пропавшей 8-летней школьницы нашли в лесополосе под Ростовом

В лесополосе под Ростовом, в станице Ольгинской найдено тело недавно пропавшей школьницы. Об этом рассказала представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, восьмилетняя девочка пропала сегодня днем - она пошла в магазин и не вернулась домой.

«Оперативники быстро установили, что девочку посадил в свою автомашину водитель эвакуатора. Еще через некоторое время тело ребенка обнаружено в лесополосе неподалеку от станицы», - написала Волк в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что подозреваемый в убийстве ребенка уже задержан и доставлен в отдел полиции. На данный момент оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего.