«Грады» разнесли опорные пункты в Часовом Яре

Расчеты РСЗО «Град» нанесли удар по опорным пунктам в городе Часов Яр в ДНР, сообщает Минобороны России.

Артиллеристам гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ удалось уничтожить до отделения пехоты ВСУ. Боевики укрывались в оборудованных пунктах в заброшенных строениях.

«Грады» в районе Часова Яра уничтожают бронетехнику, огневые средства, склады боеприпасов, укрепленные позиции ВСУ.

«Расчищаем место для пехоты. Работаем по ротации противника, по малой бронированной технике. У нас стоят глушилки на всех машинах, сетки навариваем на пакеты, которые мешают сбросам. Так что техника остается целой», - рассказал водитель РСЗО БМ-21 «Град» с позывным «Гусь».

Расчеты постоянно находятся в полной боевой готовности и выезжают из укрытия на огневые позиции, как только получат задачу. Стрельбу корректируют расчеты беспилотников. Это позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.