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В аэропорту в Минеральных Водах произошел сильный пожар

Авиагавань продолжает принимать прибывающие рейсы.
Сергей Лебедев 2024-05-17 15:51:56
© Фото: minvody_life_1, Telegram © Видео: МЧС России

Сегодня днем в здании аэропорта в Минеральных Водах произошел пожар. Об этом сообщают местные жители. По данным Telegram-канала SHOT, источник возгорания находится в кафе, которое расположено в отдельном здании между терминалами прилета и вылета.

При этом РИА Новости сообщает, что полыхает крыша терминала. По информации агентства, возгорание началось при проведении строительных работ.

Сейчас пожарные пытаются ликвидировать огонь. На месте пожара работают оперативные службы. Информация о пострадавших не поступала.

Несмотря на сильное возгорание и дым, работа аэропорта продолжается. Согласно данным онлайн-табло, авиагавань принимает рейсы.

#в стране и мире #пожар #Аэропорт #МЧС #огонь #минеральные воды
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