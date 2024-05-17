В аэропорту в Минеральных Водах произошел сильный пожар

Сегодня днем в здании аэропорта в Минеральных Водах произошел пожар. Об этом сообщают местные жители. По данным Telegram-канала SHOT, источник возгорания находится в кафе, которое расположено в отдельном здании между терминалами прилета и вылета.

При этом РИА Новости сообщает, что полыхает крыша терминала. По информации агентства, возгорание началось при проведении строительных работ.

Сейчас пожарные пытаются ликвидировать огонь. На месте пожара работают оперативные службы. Информация о пострадавших не поступала.

Несмотря на сильное возгорание и дым, работа аэропорта продолжается. Согласно данным онлайн-табло, авиагавань принимает рейсы.