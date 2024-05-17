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Грузины на конях прискакали на службу в честь Дня святости семьи

День святости семьи и уважения к родителям был учрежден в 2014 году патриархом Грузии Илием Вторым для укрепления института семьи.
Елизавета Кондрикова 2024-05-17 13:08:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Грузии отмечается День святости семьи и уважения к родителям, местные жители верхом на конях прискакали к храму Кашвети, в котором пройдет праздничная служба.

На службу во главе с митрополитом Шио также пришли первые лица Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, передает корреспондент «Звезды». Затем состоится еще одна служба, у патриаршего собора Святой Троицы.

Празднования проходят сейчас по всей стране, люди выходят на улицы с флагами страны на шествия. Ранее правительство Грузии объявило этот день выходным.

День святости семьи был учрежден в стране в 2014 году для укрепления института семьи в ответ на разгон акции против гомофобии, при котором в Грузии пострадали около 30 человек из числа правозащитников и полицейских. В прошлом году сторонники ЛГБТ-сообщества* получили рекомендации избегать центра города.

* Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации.

#Грузия #наш эксклюзив #день святости семьи #праздничная служба
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