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Путин заявил об отсутствии у РФ планов взятия Харькова

Операция ВС РФ на харьковском направлении — вина властей Украины, ответ на обстрелы регионов РФ, подчеркнул президент.
Андрей Аркадьев 2024-05-17 13:06:16
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии у Москвы планов по взятию Харькова.

«Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет», - сказал глава российского государства на пресс-конференции по итогу визита в Китай.

Путин обвинил украинскую сторону в происходящем на Харьковском направлении. По словам президента, действия ВС РФ являются ответом на обстрелы российской территории.

Комментируя продвижение российских военных в Харьковской области, глава государства констатировал, что Россию вынудили создавать санитарную зону в связи с ударами ВСУ по жилым кварталам Белгорода. Путин пояснил, что зона безопасности нужна, чтобы оградить мирных людей от гибели под обстрелами противника. При этом бойцы ВС РФ ежедневно продвигаются на Харьковском направлении согласно плану, добавил президент.

#Путин #Харьков #спецоперация #СВО
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