Антитеррористические учения МЧС в школах и лагерях пройдут 20 мая

Антитеррористические учения в школах и оздоровительных детских лагерях пройдут в России 20 мая. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на совместном с главой МЧС РФ совещании.

«Вопросы обеспечения безопасности детей находятся в центре внимания государства и требуют от всех заинтересованных органов власти тесного взаимодействия», - отметил глава МЧС РФ Александр Куренков.

В ходе учений планируется отработать и закрепить навыки педагогов по выполнению алгоритмов действий при чрезвычайных ситуациях, повысить психологическую готовность к ним, отработать взаимодействие с оперативными службами.

Накануне летних каникул Куренков обратился к родителям с просьбой обратить внимание на безопасность детей во время отдыха. Это касается поведения у водоемов. Отдельно министр попросил взрослых объяснить детям правила поведения в случае обнаружения неизвестных предметов, которые могут быть опасны.