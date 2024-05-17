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Антитеррористические учения МЧС в школах и лагерях пройдут 20 мая

В ходе всероссийских учений будут отработаны действия педагогов в случае ЧС, а также их взаимодействие с оперативными службами.
Ян Брацкий 2024-05-17 12:27:21
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Антитеррористические учения в школах и оздоровительных детских лагерях пройдут в России 20 мая. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на совместном с главой МЧС РФ совещании.

«Вопросы обеспечения безопасности детей находятся в центре внимания государства и требуют от всех заинтересованных органов власти тесного взаимодействия», - отметил глава МЧС РФ Александр Куренков.

В ходе учений планируется отработать и закрепить навыки педагогов по выполнению алгоритмов действий при чрезвычайных ситуациях, повысить психологическую готовность к ним, отработать взаимодействие с оперативными службами.

Накануне летних каникул Куренков обратился к родителям с просьбой обратить внимание на безопасность детей во время отдыха. Это касается поведения у водоемов. Отдельно министр попросил взрослых объяснить детям правила поведения в случае обнаружения неизвестных предметов, которые могут быть опасны.

#учения #школа #МЧС РФ #безопасность #Куренков #Минпросвещения РФ
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