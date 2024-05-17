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Кадеты и юнармейцы ФСО принесли торжественную клятву в Кремле

По словам заместителя директора ФСО России Виктора Шлемина, в этом году количество кадетов, принесших торжественную клятву в Кремле, возросло практически вдвое.
Ирина Егорова 2024-05-17 01:18:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Соборной площади Кремля более 250 школьников произнесли торжественную клятву и стали кадетами и юнармейцами Федеральной службы охраны (ФСО) России. Ребята произнесли девиз «Отечество! Преданность! Честь!» и пообещали «быть патриотами и достойными гражданами России».

Впервые к московским школьникам присоединились воспитанники подмосковного кадетского класса из города Домодедово, всего такой статус имеют более 30 классов. Этот факт символизирует повышение интереса ребят к военному образованию, здоровому образу жизни и традициям товарищества, а также связано с желанием быть полезным своей стране. Об этом журналистам заявил заместитель директора ФСО России генерал-полковник Виктор Шлемин. Он отметил, что, если в 2023 году в торжественной церемонии приняли участие 125 учащихся, то в этом году более 200.

«Воспитание настоящих патриотов - это приоритетная задача государства, а в нынешних реалиях залог процветания нашей Родины», - заявил Шлемин.

Он  уточнил, что «сейчас многие выпускники кадетских классов, получив высшее образование, достойно проходят военную службу в структурных подразделениях органов государственной охраны».

Юнармейцами сегодня стали ученики первого класса, кадетами - пятого. 184 ученика кадетских классов ФСО получили парадные погоны и нагрудные знаки «Кадет ФСО России», 69 воспитанников юнармейских классов ФСО - береты и удостоверения юнармейцев. Торжественное мероприятие проходит ежегодно у стен московского Кремля с 2012 года.

#кадеты #юнармия #Кремль #ФСО #торжественная церемония #клятва
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