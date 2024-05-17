В КЧР ликвидировали боевика, готовящего теракт против силовиков

ФСБ пресекла подготовку террористического акта на территории Карачаево-Черкесской Республики. Об этом сообщили в Центре общественных связей службы.

В ходе оперативных мероприятий был установлен участник одной из запрещенных в нашей стране международных террористических организаций. Мужчина проживал в ауле Адиль-Халк Ногайского района КЧР по конспиративному адресу и готовил нападение на силовиков.

«При задержании террорист оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

На месте боестолкновения оперативники нашли автомат Калашникова, большое количество боеприпасов к нему, готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления.

Также была обнаружена переписка с зарубежными кураторами, в которой обсуждались будущие преступления, а также средства связи. Следствие возбудило уголовные дела.