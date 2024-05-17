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Расчеты комплексов «Ярс» провели смену полевых позиций

Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» Йошкар-Олинского ракетного соединения отрабатывают маневры на маршрутах боевого патрулирования.
2024-05-17 06:10:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» Йошкар-Олинского ракетного соединения выполнили смену полевых позиций, сообщило Минобороны России. Ракетчики отрабатывают маневры на маршрутах боевого патрулирования по плану боевой подготовки.

Военнослужащие РВСН проводят смену позиций автономных пусковых установок и днем, и ночью. Расчеты ПГРК «Ярс» выполнили задачи по рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

Всего подразделения ракетного соединения отработают несколько десятков вводных. Кроме прочего, ракетчики отрабатывают задачи по противодействию диверсионно-разведывательным группам на маршрутах боевого патрулирования.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #маневры #РВСН #пгрк «ярс» #Маскировка #боевое охранение #Йошкар-Олинское ракетное соединение #смена полевых позиций
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