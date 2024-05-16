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Около 90% платежей между РФ и КНР производятся в нацвалютах

Владимир Путин заявил, что у России и КНР сформирован портфель из 80 крупных инвестпроектов в различных областях.
Ян Брацкий 2024-05-16 09:23:28
© Фото: ТРК «Звезда»

Около 90% всех платежей между Москвой и Пекином производятся в национальных валютах, а решение перевести торговлю на рубли и юани было своевременным и придало импульс расширению торговых потоков. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.

«Сегодня уже 90% всех платежей проводятся в рублях и юанях. Мы сейчас говорили в узком составе о том, по каким направлениям дальше будем развивать наши отношения, и все это в интересах как российской, так и китайской экономики», - сказал Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как отметил глава Российского государства, за прошедшие пять лет товарооборот между Россией и Китаем увеличивается хорошими темпами. И это несмотря на пандемию и санкционные усилия третьих стран. Сформирован весомый портфель из 80 крупных совместных инвестиционных проектов в самых различных областях, сказал президент.

#Экономика #в стране и мире #Путин #Си Цзиньпин #рубли #юани
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