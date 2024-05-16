В Москве конкуренты стройфирмы похитили ее сотрудника, но тот сбежал

На западе Москвы сотрудника стройкомпании похитили конкуренты. Об этом говорится в сообщении столичного СК. Момент похищения попал на камеры наблюдения, следователи опубликовали видео в своем Telegram-канале.

Все произошло в минувшее воскресенье, 12 мая. По информации следователей, фигуранты захотели получить данные о стройфирме конкурентов. Для этого они похитили сотрудника компании, в ход шли угрозы. Чтобы напугать мужчину, обвиняемые использовали пистолет.

Потерпевшему удалось открыть дверь машины и сбежать. Позже правоохранители задержали похитителей, им предъявили обвинения, по местам их проживания прошли обыски.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по статье о похищении человека. Следствие будет просить суд арестовать их.