Суворовцы прилетели в Плесецк наблюдать за пуском «Союза-2.1В»

Сегодня вечером планируется запуск ракеты «Союз-2.1В» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Она должна вывести на орбиту аппарат в интересах Министерства обороны Российской Федерации.

За стартом будут наблюдать воспитанники Суворовских училищ и кадеты. Они специальным бортом уже прибыли в Плесецк, сообщает корреспондент «Звезды».

Уникальный шанс увидеть своими глазами запуск космического аппарата выпал 50 учащимся.

Напомним, ранее ракету-носитель легкого класса «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк запускали в феврале этого года. Тогда она вывела на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России.