МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Суворовцы прилетели в Плесецк наблюдать за пуском «Союза-2.1В»

Пуск ракеты с аппаратом в интересах Минобороны России планируется сегодня вечером.
Сергей Лебедев 2024-05-16 17:20:36
© Фото: Пресс-служба Минобороны РФ, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня вечером планируется запуск ракеты «Союз-2.1В» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Она должна вывести на орбиту аппарат в интересах Министерства обороны Российской Федерации.

За стартом будут наблюдать воспитанники Суворовских училищ и кадеты. Они специальным бортом уже прибыли в Плесецк, сообщает корреспондент «Звезды».

Уникальный шанс увидеть своими глазами запуск космического аппарата выпал 50 учащимся.

Напомним, ранее ракету-носитель легкого класса «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк запускали в феврале этого года. Тогда она вывела на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России. 

#Плесецк #Суворовское училище #кадеты #ракета #Архангельская область #МО РФ #старт #наш эксклюзив #«Союз-2.1В»
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 