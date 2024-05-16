Со штрафстоянки в Липецкой области пропали машины должников

В Липецкой области со штрафстоянки регулярно пропадают автомобили должников и появляются либо в других регионах на сайтах продаж или обретают новых владельцев. В центре крупного скандала вокруг липецкой службы судебных приставов – свыше 20 пострадавших местных жителей. Одна из них - Любовь Папина, которая должна была получить кроссовер бывшего мужа за долги по алиментам. У приставов женщина получила ключи и документы, но за руль так и не села. Все это время арестованная машина должна была находиться на ведомственной штрафстоянке, но с парковки авто исчезло.

«Начали искать автомобиль. Его не оказалось. В розыск автомобиль подали только 11 апреля. В базе ГИБДД он появился только 11 апреля. Как мне объяснил пристав, автомобиль у них находится в исполнительном розыске и он с ГИБДД никак не связан», - объяснила пострадавшая.

По словам Любови Папиной, поиски угнанного авто длились полгода. Машину нашли, но не полицейские или приставы, а сама владелица с бывшим мужем. Найти удалось благодаря штрафам из Московской области, которые приходили на машину.

Письма счастья до сих пор приходят на имя бывшего супруга Любови Папиной, хотя пропавшую машину он не видел с декабря 2022 года. Жалобы в прокуратуру и службу судебных приставов не дали результатов. Тогда пострадавшие обратились лично к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

«Уголовное дело о крупном мошенничестве и незаконной реализации арестованного имущества возбуждено в отношении владельца автостоянки, который заключил договор с региональным управлением службы судебных приставов на хранение находящихся под арестом автомобилей», - прокомментировала старший помощник руководителя Следственного Управления СК России по Липецкой области Юлия Кузнецова.

Бывшая сотрудница липецкой Службы судебных приставов Софья Зардания рассказывает, что раньше приставы имели право оставлять арестованное имущество – либо должнику, либо взыскателю без изъятия на штрафстоянку. Однако, незадолго до того, как начали пропадать авто, руководство регионального ведомства изменило эти требования.

«Было сказано, что теперь все автомобили и имущество арестованное у должников должны ставить на специализированную стоянку. Потому что у службы заключен договор с этой стоянкой», - подчеркнула Зардания.

При этом, на каких условиях оформлялся договор между приставами и хозяином частной парковки, где с закрытой территории пропадали авто, почему они до сих пор свободно передвигаются в разных регионах страны и кто из должностных лиц причастен к масштабной афере на миллионы рублей – вопрос открытый.