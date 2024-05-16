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В пластинах у памятника Кобзону в Москве обнаружили рекламу наркошопов

В настоящий момент QR-коды не работают, полиция проводит проверку.
Анна Назайкина 2024-05-16 14:35:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Возле памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону в Оружейном переулке в Москве обнаружили рекламу наркошопов - неизвестные вмонтировали в монумент рекламу магазинов запрещенных веществ. Об этом «Звезде» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как утверждается, речь идет о железных плитах с QR-кодами, по которым предполагалось слушать его песни. Все 12 пластин возле монумента перебрасывали пользователей на сайт, где продаются наркотики.

Ряд изданий сообщают, что QR-коды аннулированы, однако сотрудники нашей редакции обнаружили, что на некоторых смартфонах они все еще срабатывают и ведут на сайты с наркотиками.

На данный момент неизвестно, кто стоит за этим. Полиция начала проверку.

#Москва #Памятник #иосиф кобзон #монумент #запрещенные вещества
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