В пластинах у памятника Кобзону в Москве обнаружили рекламу наркошопов

Возле памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону в Оружейном переулке в Москве обнаружили рекламу наркошопов - неизвестные вмонтировали в монумент рекламу магазинов запрещенных веществ. Об этом «Звезде» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как утверждается, речь идет о железных плитах с QR-кодами, по которым предполагалось слушать его песни. Все 12 пластин возле монумента перебрасывали пользователей на сайт, где продаются наркотики.

Ряд изданий сообщают, что QR-коды аннулированы, однако сотрудники нашей редакции обнаружили, что на некоторых смартфонах они все еще срабатывают и ведут на сайты с наркотиками.

На данный момент неизвестно, кто стоит за этим. Полиция начала проверку.