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В Крыму задержали украинских агентов за подготовку теракта

На допросе преступник сознался в планах украинской разведки по осуществлению удара с применением беспилотника по средствам ПВО на территории Крымского полуострова.
Елизавета Кондрикова 2024-05-16 10:25:57
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

В Крыму предотвратили теракт на железной дороге, задержаны мужчина и женщина, завербованные украинской военной разведкой в октябре 2023 года. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ, а также опубликовали видео с моментом допроса задержанного и фотографиями найденного взрывного устройства.

«ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1999 г. р., и его сожительницы, 2000 г. р., планировавших по заданию украинских спецслужб подрыв железнодорожного полотна в Ленинском районе Республики Крым», - говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что по заданию сотрудников разведки задержанные фотографировали места проживания военнослужащих, позиции российских сил ПВО и координаты объектов ТЭК на территории полуострова, а также предоставляли всю интересующую информацию по военным объектам.

Сотрудники разведки успели передать мужчине взрывное устройство, которое было необходимо заложить под железнодорожное полотно в Ленинском районе Крыма. Преступники были задержаны в процессе его установки.

Отдельным заданием было осуществить удар с помощью беспилотника по средствам ПВО в районе Керчи, дрон должны были транспортировать позже, сообщил преступник на допросе.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.

#республика крым #Задержание #Железная дорога #подготовка теракта #ЦОС ФСБ России #ГУР МО Украины
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