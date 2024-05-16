В Москве прошли мероприятия к 105-й годовщине образования ГВПУ ВС РФ

В Москве прошла торжественная церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Она была приурочена к 105-летию создания Главного военно-политического управления ВС РФ. Кроме того, цветы возложили к местам захоронения видных военачальников - руководителей ГВПУ в некрополе у Кремлевской стены.

Цветы и венки возлагали военнослужащие Управления, ветераны военно-политических органов, члены Общественного и Художественного советов при Минобороны России. Кроме того, в мероприятии приняли участие представители благотворительных организаций, слушатели Военного университета имени князя Александра Невского, курсанты Московского высшего общевойскового командного училища, суворовцы, юнармейцы и другие почетные гости.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления полковник Олег Мосеев поздравил личный состав с юбилеем и поблагодарил подчиненных за службу.

ГВПУ было образовано 15 мая 1919 года как Главное политическое управление Советской армии и Военно-морского флота.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.