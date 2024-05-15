NHK: в Японии стремительно распространяется смертельная болезнь

В Японии отмечают стремительный рост заболеваемости гемолитическим стрептококком, который может привести к летальному исходу, распространение связывают со снятием коронавирусных ограничений, сообщает телеканал NHK.

В публикации отмечается, что с начала текущего года по 5 мая был зафиксирован 801 случай заражения, что в 2,76 раза превышает значение за тот же период времени предыдущего года.

Всего за 2023 год зарегистрировали 941 случай заражения этим инфекционным заболеванием, уже на тот момент подобные показатели были рекордными за весь период наблюдений.

Точная причина распространения подобного заболевания неизвестна, однако японские специалисты отмечают всплеск заболеваемости после смягчения противокоронавирусных мер.

Жителям советуют тщательно мыть руки и дезинфицировать раны.