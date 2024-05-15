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Boeing Трампа столкнулся во Флориде с другим самолетом

Частный Boeing 757 задел крылом припаркованный пустой бизнес-джет.
Владимир Рубанов 2024-05-15 05:02:40
© Фото: Justin Lane CNPAdMedia, Global Look Press

Частный лайнер Boeing 757 бывшего президента США Дональда Трампа врезался в другой корпоративный самолет во время руления в международном аэропорту Уэст-Палм-Бич во Флориде, США, в воскресенье, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

В заявлении Федерального управления гражданской авиации говорится, что частный Boeing 757 задел крылом припаркованный пустой бизнес-джет в аэропорту южной Флориды. В этом сообщении не указано, что самолет принадлежит Трампу. В штабе экс-президента не ответили на запрос агентства.

В субботу Трамп провел митинг в Уайлдвуде, штат Нью-Джерси. Инцидент произошел после того, как самолет приземлился в аэропорту Уэст-Палм-Бич около 1:20 ночи в воскресенье. Ведется расследование.

Трамп приобрел свой Boeing 757 за 100 миллионов долларов в 2010 году. Он сильно модифицирован, включая позолоченные детали, две отдельные комнаты для гостей, три ванные комнаты, столовую и конференц-залы, а также обширную развлекательную систему. Самолет построен в 1991 году.

#авиация #Аэропорт #сша #Дональд Трамп #Флорида #столкновение #Boeing 757
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