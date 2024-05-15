Т-72 остановили пытавшуюся контратаковать колонну ВСУ под Авдеевкой

Экипажи танков Т-72 группировки войск «Центр» огнем с закрытых позиций остановили и развернули колонну бронетехники ВСУ, которая пыталась начать контратаку на российские позиции. Об этом сообщает Минобороны России.

Танкисты получили координаты цели от расчетов разведывательных беспилотников. Т-72 выехали на позиции и открыли огонь по району продвижения бронетехники националистов 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами на дальности до 10 километров.

Экипажи вели огонь на упреждение с постоянной корректировкой и контролем поражения целей операторами расчетов БПЛА. Это позволило сорвать движение колонны бронетехники противника.

Огонь полупрямой наводкой с постоянной корректировкой расчетами БПЛА позволяет танкистам наносить урон противнику, при этом долго оставаясь незамеченными для его контрбатарейных средств и средств воздушной разведки.

«Полупрямая наводка очень эффективна, доставляет большие проблемы противнику. Постоянно в радиоперехватах слышим: "Найдите его, найдите". Но, слава богу, не могут найти», - говорит командир танкового взвода с позывным Сплав.

Пока танковые экипажи выполняют боевые задачи, бойцы расчетов противодействия дронам несут постоянное дежурство по отражению атак вражеских беспилотников.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.